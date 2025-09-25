‘El Monstruo‘, Erick Moreno Hernández, podría ser recluido en el centro de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, una instalación militar que alberga a reclusos de altísima peligrosidad, según lo anunciado por el INPE. Esta decisión, que se sustentará en un informe técnico una vez que el detenido sea extraditado desde Paraguay, busca garantizar un control absoluto sobre el presunto líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, quien acumula procesos por secuestro, extorsión y sicariato. De concretarse, el delincuente compartiría el recinto penitenciario con Vladimiro Montesinos, así como lo hicieron en su momento Abimael Guzmán y Víctor Polay, figuras emblemáticas del terrorismo y la corrupción en el país.

Vea también: La radical metamorfosis de Erick Moreno, 'El Monstruo'

El régimen carcelario que le espera implica medidas extremas, como celdas unipersonales, un régimen de patio muy restringido y visitas permitidas solo para familiares directos. Mientras se coordina su expulsión inmediata de Paraguay, se anticipa que la defensa del conocido criminal buscará dilatar lo más posible su traslado al Perú, estrategia común en casos de esta magnitud. La posible ubicación en este recinto de alta seguridad marca un punto crucial en el proceso judicial de uno de los delincuentes más escurridizos y peligrosos de los últimos años.

