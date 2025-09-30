La organización criminal de “El Monstruo” infiltró a nueve de sus integrantes clave en siete partidos políticos peruanos, según revelan investigaciones periodísticas que evidencian la estrategia de penetración del grupo delictivo. Entre las personas inscritas destaca la propia madre del cabecilla, señalada como receptora del dinero de extorsiones que después enviaba a su hijo, quien figuraba con carnet en Renacimiento Unido Nacional. La investigación muestra cómo la banda buscaba ampliar su influencia mediante esta infiltración sistemática, lo que ha generado inmediatas reacciones en el sistema político nacional.

Vea también: ¡Exclusivo! “El Monstruo” usó nombre de su cómplice de delincuencia en Paraguay

Los partidos políticos involucrados, que incluyen a Adelante Perú, Renovación Popular y Ahora Nación, entre otros, han procedido a la suspensión inmediata de estos militantes tras conocerse su vinculación con la organización criminal. Esta medida se produce en un contexto electoral sensible, pues estas agrupaciones participarán en los comicios del próximo año, donde la infiltración delictiva representa una grave amenaza para la institucionalidad democrática. La revelación ha encendido alarmas sobre los mecanismos de filtración que utilizan las organizaciones criminales para ganar influencia política y protección.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO