Se cumplen 24 años del atentado a las Torres Gemelas, un evento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea, donde casi 3000 víctimas mortales perdieron la vida en una serie de ataques sincronizados. Aquella mañana, cuatro aeronaves comerciales que viajaban a San Francisco fueron secuestrados por terroristas de Al-Qaeda, quienes tenían la orden de estrellarlas contra símbolos de poder estadounidense, lo que generó una conmoción global transmitida en tiempo real.

El primer avión en impactar fue el vuelo 11 contra la Torre Norte del World Trade Center, seguido por el vuelo 175 contra la Torre Sur, mientras que un tercero alcanzó el Pentágono. El cuarto avión, el vuelo 93, se estrelló en Pennsylvania tras una heroica lucha de sus pasajeros por retomar el control, evitando así que alcanzara su objetivo en Washington D.C., lo que hubiera multiplicado la tragedia.

