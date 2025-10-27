El Oktoberfest regresa a Lima con su tercera edición en la Arena 1, ofreciendo una experiencia llena de cultura alemana, música y gastronomía.

Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de cervezas, comida típica y presentaciones artísticas que celebran la tradición bávara.

La inauguración contó con la presencia del alcalde de San Miguel y los organizadores del evento, quienes destacaron el impacto turístico y cultural del festival.

Además, se realizarán concursos y un desfile de moda de mascotas, actividades que buscan promover la participación familiar y hacer del Oktoberfest en Lima una fiesta única para todos los públicos.

