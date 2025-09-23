Edgar logró lo que pocos padres consiguen: un juez le otorgó la custodia de sus cuatro hijos, algo inusual en un sistema que suele favorecer a las madres. Los menores, según él, prefieren vivir con su padre, pero el conflicto va más allá de una simple preferencia, pues Edgar acusa a Angélica de haberle sido infiel durante sus 16 años de relación, incluso con Oscar, un hombre que antes estuvo con su propia madre. La denuncia, respaldada por un informe de la DEMUNA, reveló una situación de riesgo en el hogar materno, lo que inclinó la balanza a su favor.

Angélica, por su parte, asegura que Edgar le arruinó la juventud, una frase que sus hijos escucharon y que ahora pesa en el proceso. El abogado Roberto Miranda advierte que, pese a las medidas de protección dictadas en mayo, la tensión entre ambos padres sigue en aumento, especialmente tras los incidentes durante la Navidad. Mientras el juzgado evalúa si han mejorado o empeorado, los niños quedan atrapados en una batalla donde el amor se mide en acusaciones y sentencias.

