Entre vítores y pancartas con mensajes de “¡Auguri Papa Leone!” y “¡Feliz cumpleaños, papa León!”, miles de fieles celebraron este domingo en la plaza de San Pedro los 70 años del papa León XIV, coincidiendo con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

Un gran grupo de peregrinos de Monsefú (Chiclayo, Perú), donde el pontífice fue obispo durante ocho años, desplegó la pancarta más vistosa, en rojo y blanco. Músicos y coros improvisaron el “Feliz cumpleaños”, mientras el Papa agradecía emocionado: “Doy gracias al Señor y a mis padres; y agradezco a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones”.

El cariño del peruano que le canta feliz cumpleaños al Papa León XIV #PapaLeónXIV #PopeLeoDay #PapaLeoneXIV pic.twitter.com/dBu7bEcpmP — Pablo Esparza (@PabloEsparzaa) September 14, 2025

Felicitaciones del mundo entero

Desde el Vaticano, la Curia Romana, presidentes y líderes religiosos de todo el mundo enviaron mensajes. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, destacó su llamado a la paz; António Guterres, secretario general de la ONU, lo elogió por su defensa del diálogo y el cuidado de la creación. También llegaron saludos del Patriarca Bartolomé de Constantinopla, de la Conferencia Episcopal Italiana y del padre Arturo Sosa, superior de los jesuitas.

Caritas Internationalis subrayó: “Su voz en favor de los pobres y desplazados fortalece nuestra misión caritativa”.

Un Papa con raíces en Chicago y en Perú

El Vaticano aprovechó la ocasión para lanzar el tráiler del documental Leo from Chicago, que narra los primeros años del Papa en Estados Unidos. Esta producción sigue al ya estrenado León de Perú, sobre su labor misionera en tierras peruanas.

Mensaje espiritual

En el Ángelus, el Papa recordó el sentido de la Exaltación de la Santa Cruz: “Dios nos salvó abrazando la cruz, transformándola de instrumento de muerte en signo de vida”.

Por la tarde, el Pontífice presidirá una ceremonia en memoria de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros.

