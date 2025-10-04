El valor de la verdura de Gustavo, un tema que ha mantenido en vilo a sus seguidores, fue finalmente abordado en una entrevista que derivó en un territorio espiritual inesperado, cuando el invitado reveló que planea viajar al Vaticano para que el Papa lo canonice, argumentando que es un santo porque “nunca hubo daño a nadie”. Mientras Gustavo, sereno y con la frente en paz, explicaba que la gente es la que lo provoca y que merece disculpas, también confesó desconfiar hasta de su propia sombra, lo que pintó un retrato de un hombre en paz con el público, pero en guerra con la sombra y con quienes no le piden perdón. La tensión subió cuando, al ser presionado, envió saludos únicamente a los “graneros amigos” y a su sobrina en una “inoportuna situación”, limitando su círculo de apoyo a unas pocas familias humildes y un incidente en el metropolitano.

La situación escaló hacia lo absurdo cuando se le preguntó sobre su infancia y su afición por los álbumes, donde Gustavo aclaró que no le interesaban los álbumes en sí, sino “pegar” las figuritas, una confesión que dejó entrever su verdadera pasión. Al abordar su etapa escolar, reveló que en los trabajos grupales su rol era traer la goma, exclusivamente porque le “encanta” usarla, un dato que provocó que la producción considerara cortar el programa ante la exaltación del entrevistado. El segmento cerró con la advertencia de que solo había vendido la mitad de su cuerpo, dejando al público con la duda.

