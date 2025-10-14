El presidente José Jerí tomó juramento al gabinete ministerial liderado por Ernesto Álvarez Miranda, un equipo de transición que asume en un contexto político complejo y con la crucial misión de guiar al país hacia las elecciones generales de 2026. El premier, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, solicitó licencia de su militancia en el Partido Popular Cristiano para asumir esta responsabilidad, mientras que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aporta su amplia experiencia policial que incluye haber participado en la captura de Abimael Guzmán.

El perfil de los ministros revela una apuesta por técnicos y especialistas con largas trayectorias en el sector público, como la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien cuenta con más de 22 años de experiencia y fue viceministra durante la gestión de José Arista. En carteras clave como Relaciones Exteriores, Hugo de Zela regresa con una vasta carrera diplomática, lo que refuerza el carácter institucional de un gabinete que, si bien incluye figuras con afiliaciones políticas previas, integra también a varios ministros sin militancia partidaria registrada

