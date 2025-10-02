El reconocido pianista romántico Richard Clayderman arribó a Perú para iniciar su nueva gira latinoamericana, siendo recibido por un grupo de seguidores entusiastas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El músico expresó su contento con su piano y con la música, además de manifestar su especial afecto por el pueblo peruano que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos en sus visitas anteriores.

Los fans aprovecharon su llegada para tomar fotografías, grabar videos y realizarse selfies con el artista francés, quien mostró su carácter accesible y disfrutó del cálido recibimiento que le brindaron sus admiradores peruanos. Clayderman se presentará esta noche en el Auditorio del Pentagonito, donde ofrecerá un concierto que promete ser espectacular con su repertorio de melodías románticas que lo han consolidado mundialmente.

