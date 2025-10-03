El poderoso caldo de cuy, una sopa sagrada de los Incas, posee ricos elementos nutricionales que hoy son validados por profesionales de la salud por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Este alimento, tradicionalmente reservado para fiestas y ceremonias especiales en la sierra peruana, ha demostrado científicamente ser altamente proteico y contener elevados niveles de fósforo y colágeno, componentes que ayudan a la regeneración de tejidos y lo convierten en un coadyuvante dietético para pacientes oncológicos. Reconocidas cocineras de los Andes y nutricionistas lo recomiendan seriamente para combatir afecciones como la anemia y para apoyar tratamientos contra el cáncer, ya que su consumo regular puede elevar las defensas del organismo de manera natural. La carne de este roedor, considerado un manjar milenario en las alturas del Perú, se ha transformado así en un reconstituyente beneficioso donde la tradición ancestral se encuentra con la evidencia científica moderna.

Durante la pandemia por COVID-19, el consumo de este caldo se popularizó enormemente como un aliado en la recuperación y prevención, estrategia que muchas familias peruanas adoptaron basándose en el conocimiento tradicional. Una experta cocinera apurimeña que cría cuyes, testimonia que el consumo semanal de este potaje fue clave para que su familia no contrajera la enfermedad, una experiencia que se repitió en miles de hogares urbanos y rurales del país. La preparación de este nutritivo plato, que requiere entre 10 y 20 minutos de cocción dependiendo de la edad del animal, ha pasado rápidamente de las chacras y galpones a las mesas de todo el país, consolidando su lugar en la gastronomía nutricional. Este pequeño animalito, guardián de la salud andina, se abre camino en la nutrición mundial, demostrando que un plato aparentemente simple puede ser tanto un patrimonio cultural como un poderoso alimento funcional.

