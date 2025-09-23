Paolo Hurtado vive un renacer tras confesar que lleva ‘ayuda externa’ y lucha por recuperar a su familia después de ser infiel, tal como reveló en una entrevista para el podcast de Raymond Manco. El futbolista, conocido como ‘Caballito‘, detalló que desde hace dos años recibe apoyo profesional, lo que le ha permitido ver la vida de manera diferente y enfocarse en su reconstrucción personal. Magaly Medina recordó en su programa cómo, años atrás, el deportista había sido captado por sus cámaras en compañía de Jossmery Toledo.

“Hoy vivo tranquilo, estoy en un proceso de reconstrucción”, afirmó Hurtado, quien también mencionó que ha eliminado sus redes sociales para concentrarse en sus metas. El deportista asegura que cada paso que da es gratificante, pues sabe que está luchando contra sus propios errores, una batalla que incluye volver a su mejor nivel futbolístico.

