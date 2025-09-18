El Señor de los Milagros recorrerá este año las calles de El Callao en una histórica procesión programada para el 26 de octubre, cuando la imagen sea trasladada en el Nazareno Móvil desde el santuario de Las Nazarenas. Esta ruta inédita incluirá principales avenidas como Colonial, La Marina y Universitaria, permitiendo que miles de devotos chalacos y residentes de distritos aledaños puedan venerar al Cristo Morado en su trayecto hacia el primer puerto. La jornada marcará un hito en la tradición religiosa limeña al extender el recorrido más allá de los límites habituales.

Las celebraciones iniciarán oficialmente el 4 de octubre con cinco salidas programadas que culminarán el 1 de noviembre, manteniendo los horarios extendidos de misas en el santuario durante todo el mes. Comerciantes de los alrededores ya ofrecen souvenirs religiosos como rosarios e imágenes sin incrementos de precio, preparándose para la afluencia masiva de fieles que caracteriza esta festividad. Esta expansión del recorrido busca fortalecer la fe colectiva mientras reactiva económicamente a los pequeños negocios que dependen de esta tradición centenaria.

