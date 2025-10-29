Una jornada de fe que desafió el tiempo

Después de casi 24 horas de procesión ininterrumpida, la imagen del Señor de los Milagros regresó a la Iglesia de Las Nazarenas en la madrugada de este miércoles 29 de octubre. El recorrido, que inició la mañana del martes, estuvo marcado por cánticos, oraciones, lágrimas y muestras de fe profunda por parte de miles de devotos que acompañaron al Cristo Moreno por las calles del Centro Histórico de Lima.

La procesión atravesó puntos emblemáticos como la Plaza Mayor, el Congreso de la República, el Palacio de Gobierno y el Hospital Almenara, donde se realizaron emotivas paradas para bendecir a pacientes, trabajadores y autoridades. A pesar del cansancio, la multitud se mantuvo firme hasta el último tramo.

Devoción que trasciende generaciones

La Hermandad del Señor de los Milagros destacó que este tercer recorrido procesional del año fue uno de los más extensos y concurridos. Participaron más de 30 cuadrillas de cargadores, además de bandas musicales, grupos de oración y voluntarios que apoyaron en la organización. La imagen fue recibida con pétalos de flores y vítores al ingresar nuevamente a su santuario.

“Es una emoción indescriptible. Cada año lo acompañamos con más fe, porque sabemos que su presencia nos fortalece”, comentó una devota que llegó desde Huacho para participar en la procesión. El evento también fue transmitido en vivo por diversos medios, permitiendo que miles de personas lo siguieran desde sus hogares.

Última salida será el 1 de noviembre

La Hermandad anunció que la última salida del Señor de los Milagros será el próximo 1 de noviembre, cuando la imagen recorrerá nuevamente las calles antes de ser guardada hasta el siguiente año. Se espera una participación masiva, especialmente por tratarse del cierre oficial de las actividades religiosas de octubre.

Las autoridades han recomendado tomar precauciones ante la alta afluencia de público, y han dispuesto medidas de seguridad y desvíos vehiculares para facilitar el tránsito durante la jornada final.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO