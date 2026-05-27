¿La princesa Leonor tiene un nuevo novio latino?

La vida sentimental de la princesa Leonor vuelve a convertirse en tema de conversación en Europa. En las últimas horas, varios medios internacionales comenzaron a vincular a la heredera al trono español con Gabriel Giacomelli, un joven brasileño de perfil reservado y perteneciente a una familia adinerada.

Aunque la Casa Real española no se ha pronunciado sobre estos rumores, el nombre del supuesto nuevo novio de la princesa Leonor ya circula en medios de espectáculos y revistas europeas.

Supuesto novio de la princesa Leonor: ¿Quién es Gabriel Giacomelli?

Según reportes difundidos por medios internacionales, Gabriel Giacomelli habría conocido a la princesa Leonor durante sus estudios en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales, donde ambos cursaron el bachillerato.

El joven nació en Brasil, aunque creció en Nueva York y pertenece a una familia vinculada a sectores empresariales y financieros. Además, diversos reportes señalan que habla varios idiomas y mantiene un perfil bastante alejado de la exposición mediática.

Los rumores sobre la princesa Leonor y su vida amorosa

No es la primera vez que la princesa Leonor protagoniza rumores sentimentales. Desde que inició su formación en Gales y posteriormente su preparación militar, la heredera española ha sido relacionada con distintas figuras públicas y compañeros de estudios.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre una relación sentimental con Gabriel Giacomelli.

Pese a ello, la noticia ha generado gran interés en redes sociales y medios europeos debido al creciente protagonismo público de Leonor, quien actualmente culmina su formación militar antes de iniciar sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

La princesa Leonor atraviesa una nueva etapa

La hija del rey Felipe VI y la reina Letizia vive uno de los momentos más importantes de su vida pública. Durante 2026, Leonor viene participando activamente en eventos institucionales y militares, mientras aumenta la atención mediática sobre su futuro como próxima reina de España.

En paralelo, cualquier detalle relacionado con su vida privada rápidamente se convierte en tendencia internacional, especialmente cuando involucra posibles romances o amistades cercanas.

¿La Casa Real confirmó la relación?

Hasta ahora, la Casa Real española no ha confirmado ni desmentido la supuesta relación entre la princesa Leonor y Gabriel Giacomelli.

Por ello, gran parte de la información difundida sobre este tema continúa basada en reportes de prensa internacional y especulaciones surgidas alrededor de fotografías, apariciones públicas y antiguos vínculos estudiantiles de la heredera española.