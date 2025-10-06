Cada 8 horas un chofer de bus es asesinado, según revela el Observatorio de Criminalística, que contabiliza más de 80 víctimas mortales en lo que va del 2025 a manos de extorsionadores. Las organizaciones criminales, que operan principalmente con sicarios en motos, han convertido el transporte público en su blanco principal, generando pérdidas estimadas en 6 millones de soles mensuales para las más de 400 empresas formales de Lima y Callao que deben pagar cupos de entre 10,000 a 15,000 soles por unidad.

Vea también: Los hechos más violentos que se registraron en el paro de transportistas

Conductor de la empresa El Rápido y sobreviviente de extorsión, enfrentó recientemente a agentes policiales durante una protesta en el Óvalo Ojeda, exigiendo protección estatal mientras recordaba el fatal destino de sus colegas. La cobradora Soledad Mújica, con 20 años de servicio, también se sumó a las movilizaciones en el Óvalo de Cantagallo para pedir justicia por Paul López, asesinado en abril pasado, en un contexto donde los transportistas no demandan mejoras salariales sino simplemente garantías para seguir vivos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO