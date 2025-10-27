El drama por la custodia de una menor ha dividido por completo a una familia, Jahelin asegura que su tía Sonia se quedó con su hija de manera injusta, luego de haberle propuesto años atrás alquilar su vientre para cumplir su sueño de ser madre.

Aunque la tía prometió entregarle terrenos a cambio de su hija, todo cambió cuando decidió quedarse con la niña sin su consentimiento.

Sonia, en cambio, afirma que la menor decidió quedarse con ella tras enviarle una carta en la que denunciaba maltrato por parte de sus padres.

La madre de Jahelin y su hermana apoyan a Sonia, mientras el doctor Roberto Miranda reveló que existe una resolución que declara la desprotección de la menor, pero recomendó su reintegración de la menor con los padres biológicos.

