La Comisión de Constitución del Congreso aprobó que la difusión de encuestas electorales pueda realizarse hasta 3 días antes de los comicios de 2026, reduciendo significativamente el plazo de veda que actualmente es de siete jornadas. Esta decisión, que se sustenta en la necesidad de adaptar la normativa al dinamismo de la información en medios digitales y redes sociales, deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso para su entrada en vigencia. La propuesta legislativa tiene como objetivo principal que el electorado cuente con data más reciente y precisa antes de emitir su sufragio, modernizando un aspecto clave de la transparencia informativa en procesos electorales.

Paralelamente, la misma comisión decidió mantener la vigencia de la llamada “ley seca” durante el desarrollo de las elecciones, una medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas para garantizar la normalidad de los comicios. El proyecto integral, que combina ambas disposiciones, representa un ajuste técnico a la legislación electoral peruana que busca equilibrar el acceso a la información con la preservación del orden público.

