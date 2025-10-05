El próximo 13 de octubre es una fecha clave en el cronograma electoral de Perú, ya que vence el plazo para que autoridades y altos funcionarios que desean postular en las Elecciones Generales 2026 presenten sus renuncias oficiales. Esta norma aplica para alcaldes, gobernadores, ministros y otros altos cargos regulada por la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones.

El objetivo de esta disposición es garantizar que los funcionarios públicos no se beneficien indebidamente del uso de sus cargos durante el proceso electoral, promoviendo la igualdad de condiciones y la transparencia en la competencia política. Presentar la renuncia implica dejar el cargo al menos seis meses antes del día de comicios, que se realizarán el 12 de abril de 2026.

Quiénes deben renunciar y cómo hacerlo

El plazo abarca a una amplia variedad de autoridades, incluidos gobernadores regionales, alcaldes, vicepresidentes regionales, ministros y viceministros, además del presidente de la República y los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que aspiren a candidaturas. Los procedimientos para tramitar la renuncia varían según el cargo y deben ser registrados en el Jurado Electoral Especial al momento de inscribir la candidatura.

Impacto en la preparación electoral

Esta etapa marca un punto para que los partidos y movimientos políticos definan sus listas oficiales de candidatos, garantizando que quienes participen estén en condiciones legítimas y legales. Luego de la fecha límite para renuncias, el 14 de diciembre está previsto el cierre de inscripción de listas de postulantes.

Otras fechas importantes del calendario electoral

El cronograma 2026 incluye además fechas para elecciones primarias el 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2025, el sorteo de miembros de mesa el 29 de enero, y la fecha límite para retiradas o exclusiones de candidaturas el 11 de febrero. Todas estas fechas están diseñadas para un proceso electoral justo y ordenado.

Preparación para los comicios de abril 2026

Las elecciones generales que elegirán presidente, vicepresidentes y congresistas tendrán lugar el 12 de abril de 2026, con posible segunda vuelta el 7 de junio. Esta jornada electoral será una de las más complejas en la historia del país, con más de 40 partidos políticos participando y un presupuesto aproximado de 1,500 millones de soles para su organización.