Rafael López Aliaga lidera la intención de voto para las Elecciones presidenciales 2026, según el último estudio de Ipsos que sitúa al alcalde de Lima en primer lugar con un 10%. El dato más significativo muestra que el 62% de los encuestados permanece indeciso, porcentaje que determinará el rumbo final de la carrera presidencial.

El ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, irrumpe como sorpresa al igualar con 7% a Keiko Fujimori, quien mantiene su base electoral tradicional en Fuerza Popular. Esta medición, realizada considerablemente antes de la contienda electoral, revela un panorama fragmentado donde ningún candidato logra consolidar un liderazgo sólido.

