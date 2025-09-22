El emblemático Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en un estado de deterioro tal que los padres de familia exigen el cambio del director ante la falta de mantenimiento de la infraestructura que alberga a 1,400 estudiantes. Los representantes de la APAFA denuncian que, a pesar de que la institución genera ingresos propios de aproximadamente un millón y medio de soles anuales por conceptos de alquiler del auditorio y la cafetería, las instalaciones presentan baños inservibles, paredes resquebrajadas y acumulación de basura. Esta situación, que afecta a un plantel con 185 años de historia y reconocido como el mejor colegio público del país, genera un ambiente inseguro para la formación de los alumnos, quienes incluso juegan entre escombros y fierros abandonados.

Uno de los mayores riesgos identificados por los padres son las columnas de madera que soportan el segundo nivel de los patios, las cuales, ante un sismo de gran magnitud, podrían ceder y provocar una tragedia. Además, reportan la falta total de un servicio médico o de enfermería para atender cualquier emergencia dentro del colegio, lo que aumenta la vulnerabilidad de la comunidad estudiantil. Ante las constantes quejas y plantones, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm) ha iniciado acciones para buscar una solución a las demandas, en un caso que evidencia una grave crisis de gestión en un centro educativo emblemático.

