Empleado finge secuestro para extorsionar a su jefa y pedir rescate, en un hecho que sorprendió a los agentes encargados del caso. El trabajador, que laboraba en una pollería, ideó junto a una banda de extranjeros un falso rapto con el fin de exigir 15 mil soles a la dueña del negocio. Para hacer creíble la historia, enviaron un video donde el supuesto rehén aparecía maniatado y con el rostro cubierto.

La empresaria, al notar inconsistencias en el mensaje, alertó a la Policía, lo que permitió desmantelar la organización criminal. Tres venezolanos fueron detenidos durante el operativo, mientras que el empleado implicado logró huir antes del ingreso de los agentes. Las autoridades continúan con la búsqueda del prófugo, quien habría sido el cerebro del plan para obtener el dinero del rescate.

