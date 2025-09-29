Una emprendedora de fresas con crema es víctima de extorsión que comenzó cuando recibió mensajes exigiendo 5 mil soles mientras amamantaba a su bebé recién nacido en la clínica. La víctima denuncia inacción policial pese a haber presentado todas las evidencias, incluyendo las comunicaciones donde los extorsionadores incrementan progresivamente el monto exigido.

La organización criminal “Los Injertos del Norte” le envió videos mostrando armas de fuego y balas apuntando a fotografías de su madre y pareja, amenazando con “cortar cabezas” si no colaboraba. El acoso, que incluye el conocimiento detallado de sus familiares y su negocio “Las Cremitas de Sami”, ha paralizado completamente su emprendimiento en Comas, generando pérdidas económicas y un trauma psicológico irreversible en la mujer que pide protección urgente.

