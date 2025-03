La empresaria Pily Lavan, quien acusó a Linda Caba de haberse metido en su matrimonio con Mayer Vilca, contó a ‘Magaly TV, la firme’ que su esposo le envió “mensajeros” para decirle que la ama y que no haga caso a los chismes que vienen saliendo en la televisión.

“Ayer en la noche estaba reunida con una persona muy allegada a mi familia y me dijo: ‘me llamó tu esposo, me dijo de que te ama, de que tú siempre vas a ser su esposa y que no haga caso a los chismes, que no prestara más caso a lo que está saliendo, que no diga nada más, que no hable nada más”, declaró a ‘Magaly TV, la firme’.

Magaly Medina no ocultó su indignación al escuchar las declaraciones. “Típico del hombre tramposo. (…) Ese es el viejo cuento que nuestras abuelas, tatarabuelas creían. Nosotras ya no, somos mujeres modernas, mujeres que sabemos lo que valemos y eso de que: ‘tú eres la catedral, las demás son las capillitas’, eso lo creían nuestras pobres tatarabuelas, que de repente nadie les había enseñado lo que una mujer valía”, opinó.

Finalmente, la ‘urraca’ mostró su sorpresa por el enorme parecido entre Linda Caba y Pily Lavan. “Bien parecidas, eso es lo que yo decía. Dice ella que Linda Caba se ha hecho muchos arreglos tratando de parecerse a ella, de verdad es que hay mucho parecido, en un momento uno puede decir que son primas o hermanas, son muy parecidas”, indicó.

