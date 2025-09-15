César Augusto Tiza Al Ponte, un empresario moqueguano de 42 años, fue secuestrado y brutalmente asesinado por negarse a pagar un rescate de tres millones de soles. La víctima, que había llegado a Tingo María con el propósito de invertir en sembríos de cacao, desapareció el pasado 2 de septiembre cuando realizaba gestiones para comprar terrenos agrícolas.

Sus restos, que presentaban al menos 72 horas de fallecidos, fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad nativa de Santa Rosa, luego de que fuera descuartizado e incinerado por sus captores. La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Hoteleros de la Muerte”, entre ellos a su cabecilla Carlos Daniel Espinoza, recepcionista de un hotel local.

