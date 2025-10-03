En Arequipa, cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro presuntos extorsionadores perdieron la vida al detonar un dispositivo explosivo instalado dentro de un negocio.

La grabación mostró a los hombres armados cuando ingresaron con la intención de sorprender al empresario, pero fueron recibidos por el estallido de un artefacto explosivo.

De acuerdo con medios internacionales, el empresario llevaba semanas bajo presión de los delincuentes, quienes le exigían pagar la llamada “cuota” a cambio de no atentar contra su vida o su patrimonio. El fuerte estallido dejó a los hombres sin vida en el lugar y generó alarma en la zona.

EXPLOSIÓN MATA A CINCO EXTORSIONADORES EN AREQUIPA, PERÚ



— En Arequipa, Perú, cinco presuntos extorsionadores murieron después de que una explosión los sorprendiera dentro de un comercio al que entraron con intenciones violentas. El dueño del establecimiento, harto de recibir… pic.twitter.com/xGbLF7eq8W — El Blog del Narco (@narcoblogger) September 29, 2025

Aumento de denuncias por extorsión

El Sistema de Información Policial (SIDPOL) reportó que solo en junio se registraron en promedio 69 denuncias diarias por extorsión en Perú, un incremento significativo en comparación con años anteriores.

Para enfrentar la problemática, el gobierno habilitó la Central 111, una línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas para denunciar este delito.

Con este hecho, las autoridades recalcan la importancia de la prevención y la denuncia oportuna como principales herramientas para combatir este delito que afecta a miles de familias y empresarios en la región.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO