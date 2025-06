Las chicas recuerdan el manotazo que le dio la primera dama de Francia a su esposo, el presidente Macron, comentan que no lo harán cuando bajen del avión mientras no les hagan renegar. Pero algunas dicen que esa cachetada no fue por gusto, porque las mujeres no están locas para andar repartiendo manotazos a cada hombre que le haga renegar, sus razones debe tener la primera dama.

Vea también: El presidente Donald Mitramp otorga personalmente las visas

Cada quién ve lo que le hicieron al presidente Macron desde su perspectiva, algunas parejas no lo recuerdan como algo tan fuerte pero si deciden hablar del tema y pactar asuntos. El esposo de Palomita le hace renegar después de comprarle un nicho y no una cartera como ella quería, eso hizo que casi reciba un cachetadón, pero ella se tuvo que controlar a tiempo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO