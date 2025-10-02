Los obreros de construcción civil se declararon en pie de guerra para exigir un alto a las extorsiones que afectan su sector, realizando una movilización en los exteriores del Parlamento donde expresaron su demanda de seguridad. Aunque el Ministro del Interior asegura que ya se trabaja contra la inseguridad, los manifestantes buscan el apoyo legislativo para crear una unidad élite especializada, que requeriría una asignación presupuestal específica que aún está en discusión. Esta protesta se desarrolló mientras los transportistas suspendían su paralización tras el compromiso del Congreso de formar este grupo contra la delincuencia organizada.

Vea también: Pasajeros vivieron un vía crucis en paro de transportistas que registró caos y violencia

La protesta de los trabajadores de construcción civil podría extenderse a nuevas movilizaciones, ya que los dirigentes evalúan continuar las marchas tras la reunión con las autoridades parlamentarias. Mientras los seis principales gremios de transportistas decidieron suspender temporalmente sus protestas ante el compromiso de crear la unidad contra extorsiones, los sindicatos de construcción mantienen abierta la posibilidad de nuevas acciones, lo que dependerá de los avances concretos que se logren en los próximos días. El talante de las movilizaciones sigue siendo incierto, aunque ambos sectores coinciden en la urgencia de medidas efectivas contra la criminalidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO