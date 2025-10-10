La Selección Peruana empieza un nuevo ciclo con Manuel Barreto en el comando técnico y apostar inicialmente con una gran mayoría de nuevos rostros como parte del cambio generacional. Por ello, su primer partido será un amistoso ante el clásico rival Chile desde las 6 de la tarde. ¡Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por ATV.pe!

Alineación peruana Este es el once oficial de Manuel Barreto

Respeto por los himnos La Roja insta a su hinchada a respetar a la Bicolor

Saltan al campo Chile y Perú saltan al campo del Estadio Bicentenario Municipal de La Florida

Suena himno nacional Los dirigidos de Manuel Barreto entonan el himno patrio

0' ¡Inicia el partido! Arranca el duelo entre Chile y Perú

1' La Bicolor juega con indumentaria negra La Bicolor dejó de lado la blanquirroja para usar la negra.

5' El balón no tiene un claro dominador Las acciones empezaron divididas entre ambas escuadras

6' Acciones detenidas El juego se detuvo por jugador chileno que quedó tendido tras una disputa de balón con Grimaldo.

11' Peligro en Perú El golero Enríquez desvió un fuerte remate cruzado que por fortuna no encontró un pie rival y la defensa terminó alejando el peligro.

12' De extremo a extremo Ahora fue Perú quien llevó peligro a Chile con un centro por derecha de Grimaldo y que no fue bien conectado por Maxloren.

16' Nuevo remate chileno La Roja vuelve a presionar a la Bicolor con un remate desde fuera del área que pasó cerca del arco de Enríquez.

17' Amarilla en Chile Kuscevic fue amonestado por cortar un peligroso ataque peruano que empezaba con Maxloren.

21' Oportuno Inga Inga tuvo una oportuna intervención en la jugada de ataque de Chile, en el que Cepeda casi queda solo ante Enríquez.

29' Casi llega el gol peruano Una buena jugada de ataque peruano casi termina con gol de Ramos al conectar el balón en un centro de Inga por izquierda, pero con fortuna el defensa chileno evitó que ingrese al arco

37' Volvió asustar Chile Perú se salvó con pie salvador de la defensa ante fuerte remate de Tapia.

40' ¡Golazo de Perú! Golazo de Inga con una jugada individual por izquierda al sacarse a su marca y aplicar un derechazo cruzado.

45'+1 ¡Final del primer tiempo! Culminan los primeros 45 minutos en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida. Chile 0 – Perú 1

Cambio en Perú Kenji Cabrera ingresa por Maxloren Castro

45' ¡Inicia el segundo tiempo! La Bicolor está al frente en le marcador por 1-0

46' Se salvó Perú Casi llega el empate en un ataque por izquierda. El balón chocó en el palo tras un remate que encontró más de un rebote antes de impactar el marco.

47' Tiro libre para Chile Fuerte entrada de Castillo cerca al área peruana dio una ocasión de peligro para la Roja

51' Concha probó de lejos Jairo Concha buscó el arco chileno con un potente remate desde fuera del área, pero fue contenido por el golero Vigouroux

57' Se salva Perú Chile empieza a tener más control del balón y a generar más peligro como el remate que se desvió luego de chocar en el travesaño.

62' Gol de Chile Ben Brereton marca el empate al conectar el balón en el corazón del área peruana en un centro por izquierda. Los locales venían dominando más el balón

64' Llegó Perú Lazo dejó la defensa para pisar el área rival por derecha e intentar sacar un derechazo que fue bloqueado por la defensa y terminó en córner.

67' Cambios en Perú Ingresan Martín Tavara y Alex Valera por Jesús Castillo y Luis Ramos, respectivamente

67' Cambios en Chile Ingresaron Maximiliano Gutiérrez por Ben Brereton y Marcelino Núñez por Vicente Pizarro, en ese orden

72' Juego detenido Se paralizó el juego para que atiendan a Echeverría luego de ser derribado por Alex Valera al buscar recuperar el balón.

76' Amarilla en Chile Hormazabal fue amonestado por dura falta sobre Concha tras perder el balón en lo que iba a ser un letal contraataque peruano.

77' Felipe Chávez debuta con la Bicolor El jugador de Bayern Munich saltó al campo de juego por Jairo Concha. Otro cambio fue el ingreso de Bryan Reyna por Joao Grimaldo.

79' Amarilla en Perú Martín Távara es amonestado en la Bicolor por juego duro

80' Asustó Chile La Roja estuvo cerca del segundo con un cabezazo de Tapia

81' Valera pudo ver la roja Duran falta del delantero peruano en una disputa del balón. Solo llegó a ser amonestado.

81' Cambios en Chile Lautaro Millán y Clemente Montes ingresaron por Javier Altamirano y Lucas Cepeda, respectivamente

87' Juego detenido El árbitro detuvo las acciones para que atiendan a Noriega que quedó mal en una jugada con el rival

90'+3 Autogol peruano Un mal despeje de Lazo provocó que el balón se meta al arco de Enríquez.