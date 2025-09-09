La Selección Peruana cierra su camino al Mundial 2026 al recibir este miércoles en el Estadio Nacional a clasificada Paraguay a partir de las 6:30 de la tarde (hora peruana).
-
Los más fieles
Pese a que Perú quedó fuera de la lucha para ir al Mundial 2026, mediáticos personajes siguen mostrándose fieles a la Bicolor
-
Llegan al Nacional
La Bicolor hizo su ingreso a los camerinos del coloso de José Díaz, donde fueron recibidos por Agustín Lozano y compañía.
-
Camerino de la Bicolor
Así luce el camerino de la Selección Peruana, que lucirá la tradicional blanquirroja.
-
Habla Ibáñez
El técnico de la Bicolor, Óscar Ibáñez, manifestó que espera poder cerrar bien la presentación de Perú en las Clasificatorias y sobre su continuidad señaló que “Lozano me pidió que siga hasta noviembre”.
-
Calentamiento
El once titular de la Bicolor viene realizando el calentamiento respectivo
-
Albirrojos
Paraguay también viene haciendo el calentamiento respectivo para el duelo, en el que usarán la camiseta alterna.
-
Alineación de Perú
Este es el último once de Perú en las Clasificatorias.
-
Estadio Nacional
Así lucen las tribunas del Estadio Nacional de cara al duelo.
-
Salen los equipos
Perú y Paraguay hacen su ingreso al campo del Estadio Nacional
-
Entonan los himnos
Los himnos de Paraguay y Perú se entonaron en el Estadio Nacional.
-
0' Inicia el partido
Paraguay pone en movimiento el balón.
-
1' Tapia golpeado
Juego detenido en la primera acción de juego para que atienda a Tapia por un choque con Garcés. El volante tuvo que salir para ser atendido.
-
7' Acciones divididas
Ambas selecciones no han mostrado un claro dominio del balón
-
10' Grimaldo tuvo una chance
Grimaldo tuvo una clara acción de ataque al ser habilitado por Peña con un pase en profundidad, pero la falta de dominio del balón en el área paraguaya, hizo que perdiera una ocasión de peligro para Perú.
-
11' Falta para la visita
Paraguay ganó una falta ante un brusco corte de Garcés.
-
13' Oportuno
Carlos Zambrano fue oportuno para cortar una jugada de peligro tras una mala salida de la defensa peruana.
-
17' Avisó Grimaldo
Joao Grimaldo obtuvo la más clara de Perú al conectar de cabeza un centro de Yotún por derecha, pero el balón terminó algo desviado.
-
20' Le cuesta a Perú
Presión de Bobadilla y Gómez no permite que Perú genere más de tres toques en el medio campo.
-
26' Amarilla a Paraguay
Amarilla a Gustavo Velásquez (PAR) por una dura entrada sobre Marcos López.
-
33' Se la perdió
Perú estuvo cerca de abrir el marcador en una jugada que rompió la defensa rival, en el que Joao Grimaldo tenía para definir ante el golero rival, pero prefirió buscar el centro y el balón terminó siendo despejado.
-
36' Peligro en el área peruana
Una barrida de Advíncula sobre Romero fue pedido como penal por la banca albirroja, pero el árbitro dejó seguir la jugada y el VAR no intervino.
-
38' San Gallese
‘El Pulpo’ tuvo oportuna reacción en medio de varias piernas tras un potente remate desde fuera del área.
-
40' Peligrosa acción de Yotún
Yotún casi vio la amonestación por dejar el codo arriba ante la marca rival. El juez solo cobró falta.
-
45' La tuvo Tapia
Una nueva chance tuvo la Bicolor en los pies de Renato Tapia al sacar un remate de media vuelta, que fue mandada al córner por el golero rival.
-
45'+2 ¡Final del primer tiempo!
El marcador en el Estadio Nacional sigue cero a cero.
-
Cambio en Paraguay
En la selección Albirroja se retira Ángel Romero para que ingrese Matías Galarza Fonda.
-
45' ¡Inicia el segundo tiempo!
La Bicolor puso en movimiento el balón.
-
47' Asustó Paraguay
La visita empezó con todo la parte final al lograr dos tiros de esquina y un remate desde lejos que pasó cerca del arco de Gallese
-
52' A las nubes
Luis Advíncula buscó conectar un rebote pero mandó sumamente desviado el balón al pegarle de derecha
-
55' Grimaldo es un peligro
Joao Grimaldo sigue mostrándose como un elemento de peligro por la banda al llegar hasta el final para sacar un centro que pudo terminar en gol, pero fue desviado por la defensa.
-
60' Estuvo cerca para Perú
Carlos Zambrano conectó un cabezazo que fue bloqueado con lo justo por el golero rival, tras un centro por derecha de Grimaldo al recibir un claro pase de Tapia luego de un córner.
-
61' Cambio en Perú
Se retiran Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera para permitir los ingresos de Jairo Concha y Kevin Quevedo, respectivamente
-
67' Cambio en Paraguay
El partido terminó para Antonio Sanabria y Gustavo Velásquez, que permitieron el ingreso de Gabriel Avalos y Juan Cáceres.
-
69' Se la perdió Peña
Sergio Peña buscó colocar el balón en el arco rival, pero terminó siendo enviado muy por encima del travesaño.
-
72' Probó Tapia
El golero Gil se la sacó a Renato Tapia y evitó el primero del partido
-
73' Cambio en Paraguay
Ingresa Braian Ojeda por Diego Gómez
-
77' Gol de Paraguay
Matías Galarza enmudece el Nacional al recibir el balón en el área y definir sin problemas ante la inacción de Gallese y la defensa.
-
79' Debuta en la Bicolor
Piero Cari hace su debut en la selección mayor con 18 años al ingresar por Sergio Peña
-
84' Cambio en Perú
Erick Noriega y Oliver Sonne ingresan por Rezo Garcés y Luis Advíncula, respectivamente
-
90'+3 Tuvo el empate
Kevin Quevedo quedó solo frente al arco pero su remate pegó en un defensa y terminó en córner.
-
90'+5 ¡Final del partido!
Perú cayó por la mínima diferencia en casa.