La Selección Peruana cierra su camino al Mundial 2026 al recibir este miércoles en el Estadio Nacional a clasificada Paraguay a partir de las 6:30 de la tarde (hora peruana).

Los más fieles Pese a que Perú quedó fuera de la lucha para ir al Mundial 2026, mediáticos personajes siguen mostrándose fieles a la Bicolor

Llegan al Nacional La Bicolor hizo su ingreso a los camerinos del coloso de José Díaz, donde fueron recibidos por Agustín Lozano y compañía.

Camerino de la Bicolor Así luce el camerino de la Selección Peruana, que lucirá la tradicional blanquirroja.

Habla Ibáñez El técnico de la Bicolor, Óscar Ibáñez, manifestó que espera poder cerrar bien la presentación de Perú en las Clasificatorias y sobre su continuidad señaló que “Lozano me pidió que siga hasta noviembre”.

Calentamiento El once titular de la Bicolor viene realizando el calentamiento respectivo

Albirrojos Paraguay también viene haciendo el calentamiento respectivo para el duelo, en el que usarán la camiseta alterna.

Alineación de Perú Este es el último once de Perú en las Clasificatorias.

Estadio Nacional Así lucen las tribunas del Estadio Nacional de cara al duelo.

Salen los equipos Perú y Paraguay hacen su ingreso al campo del Estadio Nacional

Entonan los himnos Los himnos de Paraguay y Perú se entonaron en el Estadio Nacional.

0' Inicia el partido Paraguay pone en movimiento el balón.

1' Tapia golpeado Juego detenido en la primera acción de juego para que atienda a Tapia por un choque con Garcés. El volante tuvo que salir para ser atendido.

7' Acciones divididas Ambas selecciones no han mostrado un claro dominio del balón

10' Grimaldo tuvo una chance Grimaldo tuvo una clara acción de ataque al ser habilitado por Peña con un pase en profundidad, pero la falta de dominio del balón en el área paraguaya, hizo que perdiera una ocasión de peligro para Perú.

11' Falta para la visita Paraguay ganó una falta ante un brusco corte de Garcés.

13' Oportuno Carlos Zambrano fue oportuno para cortar una jugada de peligro tras una mala salida de la defensa peruana.

17' Avisó Grimaldo Joao Grimaldo obtuvo la más clara de Perú al conectar de cabeza un centro de Yotún por derecha, pero el balón terminó algo desviado.

20' Le cuesta a Perú Presión de Bobadilla y Gómez no permite que Perú genere más de tres toques en el medio campo.

26' Amarilla a Paraguay Amarilla a Gustavo Velásquez (PAR) por una dura entrada sobre Marcos López.

33' Se la perdió Perú estuvo cerca de abrir el marcador en una jugada que rompió la defensa rival, en el que Joao Grimaldo tenía para definir ante el golero rival, pero prefirió buscar el centro y el balón terminó siendo despejado.

36' Peligro en el área peruana Una barrida de Advíncula sobre Romero fue pedido como penal por la banca albirroja, pero el árbitro dejó seguir la jugada y el VAR no intervino.

38' San Gallese ‘El Pulpo’ tuvo oportuna reacción en medio de varias piernas tras un potente remate desde fuera del área.

40' Peligrosa acción de Yotún Yotún casi vio la amonestación por dejar el codo arriba ante la marca rival. El juez solo cobró falta.

45' La tuvo Tapia Una nueva chance tuvo la Bicolor en los pies de Renato Tapia al sacar un remate de media vuelta, que fue mandada al córner por el golero rival.

45'+2 ¡Final del primer tiempo! El marcador en el Estadio Nacional sigue cero a cero.

Cambio en Paraguay En la selección Albirroja se retira Ángel Romero para que ingrese Matías Galarza Fonda.

45' ¡Inicia el segundo tiempo! La Bicolor puso en movimiento el balón.

47' Asustó Paraguay La visita empezó con todo la parte final al lograr dos tiros de esquina y un remate desde lejos que pasó cerca del arco de Gallese

52' A las nubes Luis Advíncula buscó conectar un rebote pero mandó sumamente desviado el balón al pegarle de derecha

55' Grimaldo es un peligro Joao Grimaldo sigue mostrándose como un elemento de peligro por la banda al llegar hasta el final para sacar un centro que pudo terminar en gol, pero fue desviado por la defensa.

60' Estuvo cerca para Perú Carlos Zambrano conectó un cabezazo que fue bloqueado con lo justo por el golero rival, tras un centro por derecha de Grimaldo al recibir un claro pase de Tapia luego de un córner.

61' Cambio en Perú Se retiran Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera para permitir los ingresos de Jairo Concha y Kevin Quevedo, respectivamente

67' Cambio en Paraguay El partido terminó para Antonio Sanabria y Gustavo Velásquez, que permitieron el ingreso de Gabriel Avalos y Juan Cáceres.

69' Se la perdió Peña Sergio Peña buscó colocar el balón en el arco rival, pero terminó siendo enviado muy por encima del travesaño.

72' Probó Tapia El golero Gil se la sacó a Renato Tapia y evitó el primero del partido

73' Cambio en Paraguay Ingresa Braian Ojeda por Diego Gómez

77' Gol de Paraguay Matías Galarza enmudece el Nacional al recibir el balón en el área y definir sin problemas ante la inacción de Gallese y la defensa.

79' Debuta en la Bicolor Piero Cari hace su debut en la selección mayor con 18 años al ingresar por Sergio Peña

84' Cambio en Perú Erick Noriega y Oliver Sonne ingresan por Rezo Garcés y Luis Advíncula, respectivamente

90'+3 Tuvo el empate Kevin Quevedo quedó solo frente al arco pero su remate pegó en un defensa y terminó en córner.