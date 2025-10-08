Un chofer de la “Chama” fue encañonado mientras realizaba su ruta, un violento episodio que ocurre pese a las reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno. Los delincuentes actuaron con total impunidad, subiendo a la unidad como pasajeros normales para luego amenazar al conductor y exigir el pago de un “cupo”.

Vea también: Choferes de “La Roma” llevan 8 días sin trabajar por miedo a los extorsionadores

Este hecho es solo la gota que colmó el vaso para la empresa, que previamente había recibido una hoja con la frase “Comunícate” y un número telefónico, el método clásico de extorsión que ya conocen. Frente a esta escalada, la empresa ha decidido paralizar por cuarta vez todas sus operaciones desde su paradero final. La medida, que deja sin transporte a los usuarios de sus tres rutas, es una acción desesperada para proteger la integridad de sus trabajadores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO