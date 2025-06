Selene Ordoñez, suboficial del ejército no denunció en el 2018 los videos y fotografías pornográficas de una menor de 14 años y otra de 6 años que encontró en el celular de su esposo el suboficial del ejército, Ever Ventura Rodríguez. En el 2022, ambos se separan y el militar decide pedir la custodia completa de su menor hijo, ella decide denunciar lo sucedido años atrás.

Vea también: Exalcaldesa de Ica, Emma Mejía, es brutalmente golpeada por su esposo

Sin embargo, al momento de mostrar la pornografía infantil a modo de prueba para conseguir la custodia, ella fue denunciada por la madre de la menor, quién dice que no conoce al militar y que el material era para otra persona. Ahora, Selene levanta la voz para decir que no es consumidora de esos vídeos explicitos y que su único error fue no denunciar cuando era pertinente, la menor que en ese momento tenía 14 años, ya es mayor de edad y supuestamente estaría en una relación con el militar de más de 50 años.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO