Clynton Moisés Lopes, de 31 años, fue asesinado la mañana del miércoles 3 de septiembre en una vivienda en la ciudad de Foz do Iguaçu, ubicada en el estado de Paraná, en Brasil.

El principal sospechoso del crimen Evandro Martins, quien se dio a la fuga tras matar a Lopes, el supuesto amante de su esposa. Según informaron medios de comunicación locales, la víctima mantenía una relación extramatrimonial con la mujer, de quien no se ha brindado su identidad.

En uno de los encuentros en la casa de la fémina localizada en el barrio Vila C, en la ciudad en mención, apareció Evandro, descubriendo, con ello, el engaño.

Es así que ambos individuos comenzaron una pelea cuerpo a cuerpo, aunque, en un determinado momento, Martins agarró un cuchillo y le dio múltiples puñaladas. Precisamente, este habría apuñalado al amante de su esposa en al menos 10 ocasiones, por lo que la víctima murió en el patio de la vivienda.

Evandro Martins obligó a su esposa a limpiar la escena del crimen

Según testificó la mujer tras la llegada de las autoridades, mismas que conocieron el caso por el llamado de los vecinos, el sujeto hizo tres cosas antes de huir.

Clynton se dio una ducha, obligó a su pareja a limpiar la escena del crimen y pinchó las llantas del vehículo de Clynton Moisés Lopes.

¿Qué se sabe de Evandro Martins tras su huida?

Tras el crimen, la Policía de ese país desplegó un operativo para dar con el paradero del hombre que mató al amante de su esposa.

Sin embargo, de momento no ha dado resultados, por lo que este continúa prófugo.

En tanto, según informaron medios internacionales, la abogada de Evandro Martins, Fabiana Irala de Medeiros, aseguró que su cliente se encuentra “profundamente afectado por el trágico desenlace”.

Además, destacó que el presunto hechor “no se va a sustraer a las responsabilidades jurídicas que le corresponden” y que “todas las circunstancias serán oportunamente esclarecidas”.