Rafael López Aliaga lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales según una nueva encuesta de CPI, que coloca a Keiko Fujimori en segundo lugar y a Mario Vizcarra en una tercera posición que sigue en ascenso. El sondeo, que ratifica tendencias reportadas en septiembre, revela un escenario inicial donde un grueso de votantes, cercano al 50%, se mantiene como indeciso o considera anular su voto. Esta volatilidad, según el analista Rodolfo Reyna, hace prematuro definir las opciones.

El especialista destacó la preocupación por el voto contestatario de las regiones, particularmente del sur andino, que históricamente ha preferido opciones rupturistas y que aún no estaría plenamente captado en estas mediciones. Este segmento electoral podría inclinar la balanza hacia candidatos radicales de izquierda o derecha, en un contexto donde la desaprobación generalizada de la clase política actual alimenta la búsqueda de alternativas disruptivas.

