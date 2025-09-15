Encuesta revela que 4 de cada 10 universitarios votarán sin mirar ideología y pondrán mayor atención en las propuestas de los candidatos para las elecciones del 2026. El estudio precisa que son más de 2.5 millones de jóvenes los que acudirán a las urnas, lo que convierte a este grupo en un actor decisivo dentro de la contienda electoral.

Este resultado refleja un cambio generacional en el que la procedencia ideológica de los aspirantes pierde relevancia, ya que los estudiantes priorizan soluciones concretas a problemas nacionales. Aunque el 40% marca la tendencia, la encuesta también muestra que existe un sector que sí mantiene su voto ligado a corrientes políticas, lo que revela la diversidad de criterios que caracteriza a este segmento juvenil.

