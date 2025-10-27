Una enfermera será operada de emergencia tras sufrir un terrible accidente en la ruta Abancay-Andahuaylas, donde el taxi en que viajaba chocó frontalmente con un camión.

La joven de 25 años, quien acababa de realizar trámites universitarios para su graduación, presenta trauma facial severo y daño pulmonar que la mantienen en cuidados intensivos del hospital Hipólito Unanue.

La familia solicita ayuda solidaria para costear la reconstrucción facial y el tratamiento especializado que la profesional de salud necesita para recuperarse.

El progenitor, que se siente emocionalmente destrozado, apela a personas de buen corazón y organizaciones benéficas que puedan tenderles una mano, por lo que se habilitó el siguiente Yape: 951104981 (Clodoaldo Medrano).

