Enjambre de abejas desata caos en supermercado de Brasil cuando decenas de personas vivieron momentos de terror tras un ataque masivo. Un adulto mayor de 74 años cayó al suelo mientras las abejas lo cubrían por completo, lo que generó desesperación entre los presentes que no podían auxiliarlo de inmediato porque las picaduras se multiplicaban sin control.

El ataque de abejas en el supermercado dejó a seis rescatistas y tres bomberos heridos, además de dos mujeres que también fueron alcanzadas. La situación, que evidenció la falta de protocolos de emergencia en espacios concurridos, obligó a los usuarios a improvisar medidas de auxilio mientras las autoridades buscaban controlar al enjambre, lo que incrementó la alarma en toda la comunidad.

