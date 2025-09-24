Un enorme socavón de 50 metros de profundidad se abrió esta mañana en una transitada vía de Bangkok, Tailandia, generando alarma entre vecinos y transeúntes. El colapso, que arrasó por completo la calzada, destruyó tuberías subterráneas y postes de electricidad, dejando un panorama de caos y destrucción en la zona.

Las cuadrillas de emergencia ordenaron de inmediato la evacuación del área afectada, la cual quedó inhabilitada para el tránsito vehicular y peatonal. Afortunadamente, y pese a la magnitud del hundimiento que alcanzó una extensión de 900 metros cuadrados, las autoridades tailandesas confirmaron que no se reportaron personas heridas como consecuencia del imprevisto evento geológico.

