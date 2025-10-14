El gabinete técnico de Ernesto Álvarez genera expectativa sobre la estabilidad política, al estar integrado mayoritariamente por profesionales con perfil técnico y experiencia en gestión pública. Aunque algunos ministros no poseen amplio conocimiento político, Enzo Elguera, señala que esta composición busca otorgar solidez al Ejecutivo en medio de un escenario marcado por la desconfianza ciudadana y las presiones del Congreso.

Según analista, el premier Ernesto Álvarez concentrará el liderazgo político y será quien marque el rumbo de la relación con las fuerzas parlamentarias, mientras su equipo técnico se enfoca en la ejecución de políticas. Esta estrategia, que apunta a “calmar las aguas”, podría reforzar la imagen de gobernabilidad si logra resultados concretos, aunque persisten dudas sobre su capacidad para manejar la negociación política en un contexto polarizado.

