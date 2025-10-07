La psicóloga Lizbeth Cueva analiza si Gustavo Salcedo era agresivo en su hogar, revelando un preocupante perfil psicológico donde la violencia podría incrementarse en el ámbito privado pese a contenerla públicamente. La especialista explica que, aunque el esposo de Maju Mantilla probablemente mantenga cierto control externo debido a la exposición mediática y asesoría legal, su verdadera conducta emergería “de la puerta hacia adentro”.

Cueva describe a personalidades como la de Salcedo como críticas, perfeccionistas y extremadamente demandantes, características que suelen manifestarse mediante humillaciones hacia la pareja e hijos, utilizando la manipulación y el chantaje emocional para mantener control dentro del entorno familiar donde se sienten impunes.

