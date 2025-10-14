Marcelo Tinelli dedica romántico mensaje a Milett Figueroa pero pasa roche, según la revelación de Magaly Medina en su programa donde expuso el plagio. La conducta mostró que la publicación original, que decía “te voy a amar cada día de mi vida entre sonrisas, entre llantos”, fue copiada textualmente de otra página, lo que obligó a Tinelli a eliminar rápidamente el contenido comprometedor. Este incidente evidenció la falta de originalidad en la declaración amorosa que el presentador argentino intentó dedicar a su pareja peruana, generando burlas en el ambiente televisivo.

Vea también: Amazon habría puesto condición a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Volvieron por la serie”

Tras ser descubierto, Tinelli reemplazó el mensaje copiado por uno nuevo donde escribió: “feliz estar en tu país contigo mi amorcito Milett”, agregando que harían una sesión de fotos. Magaly Medina calificó el primer texto como “muy meloso” pero destacó la evidente falta de autenticidad, pues el cambio radical en el estilo del mensaje delataba el intento de cubrir el error inicial.

