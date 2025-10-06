Cesia enfrentaba una profunda crisis de salud mental que el sistema no supo detectar, recibiendo tratamiento psiquiátrico mientras simultáneamente sufría violencia psicológica y física por parte de su pareja, un cóctel devastador que la llevó a tomar la decisión extrema de quitarse la vida. La familia desmiente los estigmas sobre su condición, explicando que las pérdidas de embarazos previos la habían dejado emocionalmente vulnerable, situación que se agravó al sentirse atrapada entre el miedo a Luis y el amor por sus hijos, sin encontrar salida a su calvario doméstico.

Vea también: Luis cría a hija de Gabriel: La confesión de la abuela paterna

Los chats reveladores que envió a Gabriel muestran a una mujer consciente de su deterioro emocional, donde le pedía que cuidara de sus hijos “aunque sea de lejos”, demostrando que su decisión no fue impulsiva sino la culminación de un prolongado sufrimiento donde la depresión y la violencia se alimentaban mutuamente. Esto dejó a Cesia sin herramientas efectivas para salir del ciclo de maltrato, particularmente cuando enfrentaba la amenaza de perder a sus hijos si abandonaba el hogar.

