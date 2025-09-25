La captura de alias ‘El Monstruo‘ en Paraguay marca el fin de una intensa cacería internacional contra el delincuente más buscado de Perú. Las autoridades peruanas ya evalúan los trámites para su inmediata repatriación, ya que el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ está acusado de secuestro y sicariato. Moreno, quien logró escapar previamente de un operativo en Brasil, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua en Perú.

Un contingente policial guaraní irrumpió en una vivienda de San Lorenzo, donde encontraron a Eric Moreno Hernández postrado en el suelo y con una mirada de derrota, para finalmente esposarlo sin resistencia. Su arresto, por el que se ofrecía una recompensa de un millón de soles, se produce tras meses de rastreo en suelo guaraní. Su extradición sería el epílogo para quien eligió Paraguay como refugio seguro.

