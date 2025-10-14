El presidente José Jerí tomó juramento a Ernesto Julio Álvarez Miranda como nuevo presidente del Gabinete Ministerial, quien asume el premierato en un contexto político crítico. En una carta dirigida al PPC, Álvarez justificó su decisión de apartarse temporalmente del partido “a fin de asumir un rol protagónico” en un gobierno provisional que busca la estabilidad.

Vea también: ¡Atenta, Silvia Cornejo! Jean Paul Gabuteau es captado entrando a hotel y saliendo de madrugada

“Sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado”, expresó el exmagistrado, cuya meta es asegurar unas elecciones generales con institucionalidad. Su llegada pone fin a un vacío de poder de tres días, luego de que el anterior premier, Eduardo Arana, mantuviera su cargo hasta el 12 de octubre.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO