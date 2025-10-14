Ernesto Álvarez encabezaría el gabinete ministerial de José Jerí tras solicitar licencia al PPC, según confirmaron fuentes en los exteriores de Palacio de Gobierno. Integraría un equipo que incluiría a Lesly Shica en Desarrollo e Inclusión Social y a Vicente Tiburcio en el crucial Ministerio del Interior, aunque la ceremonia de juramentación se retrasó, se ultiman detalles de las diecinueve carteras ministeriales.

La expectativa crece entre familiares e invitados como el ex canciller Schialer. El retraso en la juramentación respondería a reuniones de coordinación que el presidente Jerí mantiene con su futuro equipo ministerial, buscando afinar la política de Estado que implementarán inmediatamente después de la toma de protesta en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

