El ecuatoriano Eryc Castillo, futbolista de Alianza Lima, es protagonista de un escándalo luego que fuera denunciado por su esposa, Sindy Melisa Mosquera Quiñonez, por presunta violencia física y psicológica.

Según el parte policial, la agresión ocurrió el 8 de octubre a las 11:00 p.m. en su vivienda de Miraflores, a raíz de una discusión por una llamada telefónica de otra mujer. La denunciante afirmó que su esposo la empujó contra una ventana y posteriormente la ahorcó mientras la amenazaba con matarla.

“Hecho ocurrido en circunstancias que la denunciante recibió una llamada telefónica de Carmen Beatriz Bravo Salazar, quien le indicó que había estado en su departamento junto a su esposo, además de enviarle fotos con prendas de vestir de la recurrente, por lo que al llegar a su domicilio, le reclamó sobre esos hechos al denunciante, quien reaccionó de manera agresiva, empujándola contra la ventada de su dormitorio, causándole que caigan los vidrios”, se lee en el documento.

“Para luego tirarla sobre la cama y comenzar a ahorcarla, amenazando con matarla, por lo que la agraviada le pide que se vaya, dado que sus menores hijos ingresarían en cualquier momento a la vivienda (…) el referido agresor se retiró del domicilio”, se agregó en la denuncia.

El hecho fue reportado en la comisaría de Miraflores el 9 de octubre, donde Sindy Mosquera fue trasladada para los exámenes médicos de ley.

Las cámaras del programa de Peluchín abordaron a la esposa de Eryc Castillo, quien evitó dar declaraciones y solo dijo: “No sé si será verdad o mentira. No lo sé.”

PRONUNCIAMIENTO

Eryc Castillo compartió en sus redes sociales un comunicado tras conocerse de la denuncia que le interpuso su esposa, el cual calificó como información falsa porque se encuentra bien con familia e instó a que se corrobore su veracidad.

“Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales”, indicó.

“Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad”, agregó.

