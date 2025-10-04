El Grupo Therma, la unidad de élite que combate el crimen con disfraces ridículos, fue encomendado para capturar al temible Monstruo, en una misión tan secreta que hasta ellos estaban confundidos. Mientras el oficial Rosales, dentro de una bolsa de basura, insistía en que su camuflaje era perfecto porque “el olor ya lo tenía”, el capitán, desesperado, intentaba formar una línea de batalla con un hombre araña que no podía dejar de hacer piruetas y una Merlina que llegaba tarde. La estrategia era simple: ser tan absurdos que el monstruo se riera hasta quedar indefenso, un plan que, sin saberlo, ejecutaban a la perfección con cada diálogo sin sentido y cada queja sobre el calor dentro de los trajes.

La misión culminó con un ataque coordinado donde el grito de “¡policía, policía, policía!” era más fuerte que cualquier lógica. Mientras el capitán pasaba lista a sus agentes disfrazados de capibara, estatua de Yukimori y pan con chicharrón, el hombre araña finalmente reventó la puerta solo para encontrar al… Monstruo de la Risa, resultó ser, la propia situación caótica que ellos mismos habían creado, demostrando que a veces el enemigo no es un ser sobrenatural, sino un equipo de héroes que no sabe ni por qué está ahí, pero lo da todo por la institución y por un posible aumento de sueldo que siempre queda para “mañana”.

