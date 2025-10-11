El caos inició cuando Lady 2 soles, una policía fuera de servicio, subió al bus sin uniforme y lo peor: sin el sencillo para pagar su pasaje, una situación que intentó resolver argumentando que como miembro de la ley tenía derecho a viajar gratis, aunque aseguró que “no era conchuda” y que realmente quería pagar, pero que su dinero estaba en la misma cartuchera donde guardaba su arma, un detalle que por alguna razón no convenció al chofer, quien con una paciencia envidiable escuchó su discurso sobre los tiempos difíciles y los riesgos de su profesión.

Mientras los pasajeros miraban el espectáculo entre incómodos y divertidos, el chofer propuso una solución democrática: consultar si alguien quería pagarle el pasaje a la policía, una pregunta que generó más silencio que solidaridad, especialmente cuando apareció otro pasajero que también se negaba a pagar, pero esta vez argumentando ser congresista, un giro inesperado que demostró que en el transporte público peruano todos quieren viajar gratis, pero cada quien tiene su propio nivel de creatividad para justificarlo.

