Escolar arriesga su vida al enfrentar a ladrones que le arrebataron su celular en el distrito de Los Olivos, cuando caminaba de regreso a casa tras salir del colegio. El menor, que llevaba el teléfono en la mano, intentó ocultarlo al notar las intenciones del delincuente, aunque segundos después fue interceptado por un sujeto encapuchado. Mientras forcejeaba, el cómplice del ladrón llegó en motocicleta para asegurar la fuga, lo que incrementó el nivel de peligro y dejó al adolescente en completo estado de indefensión.

El asalto ocurrió a plena luz del día en la urbanización Panamericana Norte, donde vecinos denuncian constantes robos vinculados al consumo de drogas en parques cercanos. La madre del menor indicó que su hijo se encuentra estable, pero requiere tratamiento psicológico para superar el trauma ocasionado, mientras la comunidad exige mayor presencia policial. Este caso refleja cómo la inseguridad ciudadana golpea a familias vulnerables y expone a los escolares a escenarios de riesgo en su propia ruta diaria.

