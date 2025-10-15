Una tragedia ocurrió en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, luego que un escolar de 17 años, del colegio Aichi Nagoya (Vitarte), perdiera la vida tras ser arrastrado por una fuerte ola mientras participaba en una sesión fotográfica de promoción.

El adolescente, de acuerdo con testigos, fue llevado mar adentro por la corriente y permaneció varios minutos desaparecido antes de ser localizado por bañistas y compañeros, que tras sacarlo del agua le realizaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Sin embargo, el menor llegó sin vida al centro de salud.

Los padres de la víctima, quien era el mayor de cinco hermanos y trabajaba en sus ratos libres para apoyar económicamente en su hogar, acudieron a la morgue de Lima para el reconocimiento del cuerpo.

Trascendió que tres fueron los estudiantes que habían sido arrastrados por el mar. Uno de ellos fue dado de alta tras recibir el alta médica, mientras que otro se encuentra grave, por lo que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

POR SU CUENTA

La sesión fotográfica había sido una actividad organizada por los propios estudiantes con apoyo de algunos padres de familia y no por el colegio, que expresó su pesar por la tragedia y anunció que brindará apoyo psicológico al alumnado afectado.

En tanto, las autoridades policiales y de salvataje han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del accidente y verificar si existían advertencias previas sobre el peligro del oleaje en la zona.

