Escolares desaparecen y sus madres lo buscan desesperadas luego de que dos adolescentes, de 15 y 16 años, perdieran contacto con sus familias en Bellavista. Han pasado cinco días sin noticias, salvo mensajes iniciales en WhatsApp que indicaban que estaban bien, lo que acrecienta las sospechas de que alguien mayor podría estar involucrado.

Las madres de los escolares desaparecidos señalan que la Policía espera ubicar los teléfonos apagados mediante geolocalización, mientras la Dirincri revisa cámaras de seguridad para seguir sus pasos. Sin embargo, denuncian que el tiempo avanza sin resultados y temen que los jóvenes estén retenidos contra su voluntad. En medio de la angustia, las familias hacen un llamado al Ministerio de la Mujer y a la sociedad para redoblar esfuerzos en la búsqueda; de conoce el paradero de Leslie o José por favor comunicarse al 937575244.

